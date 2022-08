Calcio: ufficiale Milik alla Juve, in prestito dal Marsiglia

TORINO, 26 AGO - Milik in prestito per un anno alla Juventus dal Marsiglia. L'accordo è stato ufficializzato questa mattina dal club bianconero. Alla società francese andranno 900 mila euro, cifra che potrà essere aumentata fino a un massimo di altri 800 mila euro "al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi". Inoltre, l'accordo prevede la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo Miliki pagando al Marsiglia 7 milioni, in tre esercizi, cifra che potrà essere aumentata, "nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per una cifra non superiore a 2 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi".

