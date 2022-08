VERONA, 28 AGO - Vittoria di misura per l'Atalanta che vince in casa del Verona 1-0. La seconda vittoria in campionato per i bergamaschi porta la firma di Koopmeiners a segno d inizio ripresa. Dopo un brutto primo tempo, Gasperini sveglia i suoi con i cambi all'intervallo e ottiene la reazione sperata. A un generoso Verona non basta un bel primo tempo e l'ottima prestazione di Lazovic.

