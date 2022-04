ROMA, 26 APR - "Il passaggio al professionismo è per il calcio femminile una grande conquista. Ora tutti insieme al lavoro per trovare le risorse adeguate". Così, in un post sul suo profilo twitter, la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali ha commentato il via libera della Figc al professionismo per il calcio femmnile.

