Calcio: Zaniolo, mai pensato di rifiutare chiamata Italia

ROMA, 11 NOV - "Mi è dispiaciuto leggere che non sarei disponibile per la Nazionale: come sempre rispetterò le scelte del ct Mancini, ma non ho mai pensato di risparmiarmi e di non rispondere a una eventuale chiamata", lo ha scritto Nicolò Zaniolo su Instagram dopo le voci di una sua esclusione dalle convocazioni di Mancini per via di una condizione non ottimale. "In queste settimane ho dovuto fare i conti con un colpo subito a Verona e un conseguente ematoma che non mi ha permesso di essere al 100% della condizione - prosegue - Nonostante ciò ho sempre cercato di stringere i denti e di mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni di squadra".

