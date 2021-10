Calcio Catania: salta la ricapitalizzazione della Sigi, nuove ombre sul futuro della società

Un'assemblea dei soci che si è protratta fino a notte inoltrata, quella della Sigi. In ballo c'era e c'è più che mai adesso il futuro della società e della squadra di calcio. Entro pochissime ore bisognerà onorare alcune scadenze ed era necessario un confronto.

Cos'è successo ieri? E' stato deliberata l'immissione di capitale (a quanto pare la cifra si avvicinava a 500 mila euro) per coprire le spese più urgenti, ma di fatto non è stato materialmente realizzato nulla di concreto. Il motivo è chiaro: in percentuale gli azionisti devono corrispondere il denaro in proporzione. Se l'azionista di maggioranza ha il 45 per cento delle azioni, su 500 mila euro di previsione, dovrebbe sborsare quasi la metà dei denari.

Insomma, su questo punto si è arenata la discussione ma le parti si dovranno aggiornare entro poche ore per arrivare a una conclusione.

Su Torre del Grifo, continuano gli incontri per affittare il centro polifunzionale. In questo modo la Sigi risparmierebbe il pagamento di dipendenti e utenze.

