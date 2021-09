Calcio Catania, tonfo casalingo: la Turris espugna il Massimino

Catania-Turris 2-4

CATANIA [3-4-3]: Sala; Ercolani, Monteagudo, Ropolo (38′ Biondi); Calapai, Maldonado, Provenzano (46′ Greco), Zanchi (65′ Pinto); Russotto (46′ Sipos), Moro, Russini. A disp.: Stancampiano, Coriolano, Pino, Claiton, Albertini, Izco, Cataldi, Rosaia. All. Baldini

TURRIS [3-4-3] Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi, Bordo, Tascone (61′ Franco), Varutti; Giannone (70′ Di Nunzio), Santaniello, Leonetti (60′ Sartore). A disp.: di Caneo: Abagnale, Colantuono, Loreto, Zanoni, Finardi, Giofré, Iglio, Palmucci, Longo, Pavone. All. Caneo

ARBITRO: Stefano Nicolini (Brescia)

NOTE: espulsi Russini per doppia ammonizione, Baldini

Un tonfo casalingo che fa male per il Calcio Catania travolto in casa dalla Turris nonostante un buon avvio e sempre più in crisi di gioco e di risultati. Certo, i rossazzurri hanno dovuto affrontare buona parte della gara in 10 uomini per l'espulsione di Russini al 38' del primo tempo, ma non può essere una scusante per una squadra che era chiamata a una reazione d'orgoglio dopo il pari di Catanzaro ma soprattutto dopo le tre sconfitte precedenti. E non può bastare la reazione del finale.

Si sapeva che la Turris sarebbe stato uno avversario ostico, ma il ritorno alla vittoria era un "must", un dovere che l'undici di Baldini non è riuscito a centrare manifestando tutti i suoi limiti. Come per esempio quello di aver subito gol subito dopo il vantaggio. Sì, perché per i rossazzurri la gara si era messa subito bene con il gol di Moro (stop e sinistro all’incrocio dal centro dell’area di rigore) dopo soli 7 minuti. Tutto vanificato due minuti più tardi quando una Giannone approfitta di una grave errore della retroguardia etnea per entrare in area e battere Sala.

Il resto del primo tempo è combattuto sino all'espulsione di Russini che regala alla Turris altri spazi in cui far male al Catania. E gli ospiti ne approfuittano nei minuti di recupero della prima frazione andando in vantaggio con Leonetti bravo a concludere una bella azione scaturita dal cross di Giannone per l’inserimento di Varutti.

Nella ripresa il vantaggio dà alla Turris l'opportunità di giocare in ripartenza. E in contropiede i campani fanno male, come al 53' quando fanno il terzo gol: filtrante in area di Leonetti per il tocco sotto di Santaniello che firma l’1-3. Il Catania reagisce e pochi minuti dopo trova un calcio di rigore per accorciare le distanze: al 56' Luca Moro non fallisce dagli undici metri.

L'euforia però dura poco. Dieci minuti più tardi la Turrisi ristabilisce le distanze con un'altra ripartenza veloce che porta Esempio al gol del 2-4. Nel finale un il Catania si rifà sotto grazie a una gol di Kevin Biondi all'82′, bravo a mettere in porta la respinta di Perina su conclusione di Pinto. Ma la partita finisce qui e la Turris espugna il Massimino lasciando il Catania con i suoi problemi in fondo alla classifica.

