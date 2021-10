Calcio femminile, Italia-Svizzera a Palermo per qualificazione ai Mondiali 2023

Sarà lo stadio Barbera di Palermo ad ospitare la Nazionale femminile per la partita di qualificazione al Mondiale 2023 contro la Svizzera, in programma venerdì 26 novembre alle 17,30. Prima della partita di Palermo la squadra della commissaria tecnica Milena Bertolini, al comando della classifica del Gruppo G insieme a Svizzera e Romania, disputerà altre due partite di qualificazione: il 22 ottobre a Castel di Sangro contro la Croazia e il 26 a Vilnius contro Lituania. Nella loro storia le azzurre hanno giocato tre volte a Palermo, vincendo tutti e tre i confronti. In quello più recente dell’8 ottobre 2019, valido per la qualificazione ad Euro 2022, capitan Gama e compagne hanno battuto la Bosnia ed Erzegovina con le reti di Girelli e Giugliano davanti a più di 5 mila spettatori.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA