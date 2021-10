Campionato europeo di Canoa Polo si chiude con tre bronzi azzurri

Il Campionato Europeo di canoa polo si chiude con tre medaglie di bronzo conquistate delle Nazionali azzurre maschile, femminile e Undner 21 femminile. Dopo il terzo posto conquistato ieri dalle ragazze dell’Under 21, oggi dal porto di Catania sono arrivate altre due medaglie di bronzo. Le prime ad esultare sono le azzurre della squadra senior, allenate da Francesca Ciancio. L’Italia femminile, dopo aver subito la sconfitta in semifinale contro Francia per 2-0, ha superato nella finale per il terzo posto la favorita Germania.

Al termine di una partita molto equilibrata decide il gol siglato dall’etnea Roberta Catania, capitano della nazionale e giocatrice della Polisportiva Canottieri Catania. A vincere il titolo europeo è la Francia che ha battuto in finale l’Olanda 5-2. Quinta la Spagna e sesta classificata la Gran Bretagna. L’Italia, composta da Ada Prestipino, Martina Anastasi, Maddalena Lago, Anna Esposito, Roberta Catania, Anna Maria Szczepanska, Silvia Cogoni e Flavia Landolina, conquista così la seconda medaglia continentale della sua storia, dopo il bronzo ottenuto nel 2019 in Portogallo.

Anche al maschile l’Italia è ancora di bronzo, proprio come due anni fa a Coimbra. Gli azzurri perdono in semifinale contro la Francia, per 2-0, e poi annichiliscono l’Olanda con un perentorio 5-2: gol di Gianmarco Emanuele, Luca Bellini, Davide Novara, Andrea Bertelloni e ancora capitan Bellini. Completavano il team azzurro Paolo Zifferero, Andrea Romano e Andrea Silvio Costagliola. Vittoria della Germania, che in finale supera per 5-2 la Francia. Quinta la Danimarca e sesta la Spagna. Gli azzurri allenati dal direttore tecnico Rodolfo Vastola e dal coach Mattia Garrone si confermano ancora una volta sul podio, dopo il titolo mondiale del 2016 a Siracusa, l’argento iridato di Welland nel 2018 e il bronzo portoghese del 2019.

