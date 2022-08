Canoa: Europei Velocità, 1 argento e 1 bronzo per l'Italia

MONACO DI BAVIERA, 21 AGO - Dalle finali di oggi degli Europei di canoa velocità nell'Olympic Regatta Centre' di Monaco di Baviera arrivano due medaglie per l'Italia, una d'argento e una di bronzo. L'argento è stato conquistato dalla pin up azzurra Susanna Cicali nel K1 5.000 metri donne. La fiorentina di Bagno a Ripoli, che nel 2011 venne eletta Miss Italia Sport, è stata preceduta soltanto dall'ungherese Emese Kohalmi. Terza, e quindi bronzo, la spagnola Eva Barrios. E a proposito di bronzo, quello di oggi dell'Italia è arrivato dal K2 1.000 metri uomini di Samuele Burgo e Andrea Schera, terzi dietro Germania e Spagna. Oggi sono state disputate anche le finali della ParaCanoa, e per l'Italia ci sono stati l'oro del bolognese Federico Mancarella (KL2 singolo 200 metri) e gli argenti di Eleonora De Paolis (KL1 singolo 200 metri donne) e del cremonese Esteban Farias (KL1 singolo 200 metri). Per Farias una rivincita, dopo che un infortunio lo aveva costretto, l'anno scorso, a saltare le Paralimpiadi di Tokyo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA