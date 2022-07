Canoa: Manfredi Rizza, ai Mondiali mi rimetto in gioco

ROMA, 31 LUG - L'ingegnere più veloce del mondo con in mano una pagaia punta a stupire tutti ai prossimi Mondiali di canoa, in scena in Canada: Manfredi Rizza, 31enne in forza all'Aeronautica Militare, è la speranza azzurra alla competizione di Dartmouth (3-7 agosto): ci arriva da vicecampione olimpico nei 200 metri in carica. Tuttavia, essendo stata abolita la 'sua' distanza, l'atleta lombardo gareggerà sui 400 e sui 500 metri: "Ho buone sensazioni, ora è terminato il momento di picco di carico quindi siamo tutti un po' stanchi. Il viaggio stesso in aereo è stato un modo per riposarci", sorride il ragazzo pavese, che in Nordamerica dovrà guardarsi in particolare "dai tedeschi, dagli spagnoli e dagli ucraini". Una competizione serrata, quindi, attende colui che esattamente un anno fa, sulle acque giapponesi era argento olimpico dietro all'ungherese Sandor Totka (che al Mondiale non ci sarà): "L'Olimpiade mi ha dato piena consapevolezza del mio valore, ma ora sto cercando di non pensare troppo a Tokyo - spiega Manfredi -. Per un atleta che ha raggiunto quasi il top del suo sport, rimettersi in gioco su di una distanza nella quale non sa quanto sarà competitivo, non è facile". Una cosa è sicura: "Io darò tutto".

