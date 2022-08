Canottaggio: Europei; terzo oro di oggi per l'Italia

MONACO DI BAVIERA, 13 AGO - Terza medaglia d'oro per la nazionale italiana di canottaggio impegnata oggi nelle prime finali degli Europei, nel bacino olimpico di Feldmoching, che ospitò le gare dei Giochi del 1972. Dopo i successi del Quattro di coppia pesi leggeri maschile e di Giacomo Perini nel singolo PR1 del paracanottaggio, è arrivato il primo posto del Quattro di Coppia Senior, prova che fa parte anche del programma olimpico, con l'equipaggio composto da Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili. Gli azzurri si sono imposti con il tempo di 6'06″77, precedendo di 1″08 la Polonia, favorita della vigilia, e di 1″50 la Romania. Sempre oggi, per l'Italia sono arrivate anche due medaglie di bronzo, con l'Otto maschile e con il doppio senior femminile di Stefania Gobbi e Kiri Tontodonati, al termine di una gara in rimonta che ha visto le due azzurre passare dal quinto al terzo posto dopo aver recuperato sulla Lituania, e chiudere dietro Romania e Olanda. Quanto all'8, 'l'ammiraglia' torna sul podio continentale a distanza di 10 anni (nel 2012 a Varese prese l'argento). L'oro va alla Gran Bretagna, l'argento all'Olanda.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA