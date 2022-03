Canottaggio: olimpioniche creano borse studio con fondi propri

ROMA, 21 MAR - Le campionesse olimpiche di canottaggio a Tokyo, Federica Cesarini e Valentina Rodini, hanno istituito due borse di studio per studenti-atleti della Federazione Canottaggio. I fondi vengono totalmente dalle ragazze, che con questo gesto vogliono evidenziare quanto sia importante sostenere i programmi dual-career, integrare lo sport d'elite e lo studio. "L'idea è nata in quanto sia io sia Vale siamo due studentesse e siamo fermamente convinte che sia un diritto di un'atleta quello di continuare a studiare e quello di una studentessa di continuare a fare sport a qualsiasi livello - spiega Cesarini, laurea in Scienze politiche - Abbiamo chiesto supporto alla Federazione canottaggio per la costruzione del bando e la costituzione della Commissione che sceglierà la ragazza e il ragazzo che si aggiudicheranno le prime due borse di Studio Cesarini-Rodini". "Raggiungere il livello di un'atleta olimpica richiede una grande determinazione, ancora più importante nelle discipline che, non garantendo grossi guadagni, si praticano esclusivamente per passione - sottolinea Rodini, laurea in Economia - Per questo motivo vogliamo, tramite il nostro esempio e queste borse di studio, spronare le ragazze e i ragazzi a continuare a studiare per costruirsi le basi per un solido futuro".

