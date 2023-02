Capello, Rafa Leao imprescindibile, ma è mal consigliato

MILANO, 13 FEB - Fabio Capello interviene a Rai Radio 1 sulla vicenda contrattuale di Rafael Leao che sta segnando le ultime settimane di trattative in casa Milan. L'ex tecnico rossonero non ha dubbi: "Leao resta un fenomeno, non si può lasciare fuori. È imprescindibile, anche se non è evidentemente lo stesso dell'anno scorso". I motivi, secondo Capello, sono extracalcistici. "In questo momento, forse anche lui come Zaniolo, è mal consigliato. Perché ha la testa sui contratti e non sul campo. Bisognerebbe dargli un po' di serenità, ma metterlo fuori non lo aiuta e lo fa diventare ancora più triste. Ci sono problemi economici molto importanti con lo Sporting, che nessuno vuole pagare. "Ma a livello di calcio, lui e Theo Hernandez sono giocatori che fanno la differenza e che fanno qualcosa di più degli altri", conclude Capello.

