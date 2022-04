Capotondi, Italia femminile vuole sanare ferita Qatar

FIRENZE, 01 APR - "Oggi noi abbiamo una ferita che speriamo di poter sanare, come nazionale femminile sentiamo una grossa responsabilità rispetto alle importanti partite che andremo a giocare tra qualche giorno". Così Cristiana Capotondi, attrice e capo delegazione della Nazionale italiana di calcio femminile in occasione del convegno 'Quale modulo per la rivoluzione digitale?', a proposito della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar della Nazionale maschile e dei prossimi impegni della Nazionale femminile. "La Nazionale femminile sta facendo un percorso straordinario, andremo all'Europeo 2022, questo percorso mi ricorda quanto il calcio può essere strumento di parità - ha aggiunto -. Il calcio è di tutti, anche di chi vuole usarlo per raccontare la trasformazione digitale". Il convegno è organizzato al Museo del calcio di Coverciano, a Firenze, dall'associazione Pa Social e Fondazione Italia Digitale. Nel pomeriggio (ore 15.30) debutterà la Nazionale digitale dei comunicatori che sfida in amichevole la Nazionale italiana Parlamentari: nella rosa dei comunicatori figura anche Capotondi, che però oggi non prenderà parte alla gara.

