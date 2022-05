Caressa e Giulini, durissimo scontro in diretta: «Ci hai fatto un'infamata». Ecco il video

«Con te non parlo. Tu sei stato il primo a farci un’infamata la settimana scorsa, dicendo senza verificare e chiedere che il Cagliari stava passando di proprietà». Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, così a Sky Sport si è rivolto a Fabio Caressa. Quest’ultimo ha replicato di aver riportato una notizia: «Non è un’infamata. Se lei ritiene che sia un’infamata riportare una notizia, mi spiego tante cose. Ha una visione del calcio non attuale».

Dopo lo 0-0 con il Venezia il presidente ha analizzato la stagione del Cagliari: «Questa retrocessione penso venga da lontano. Abbiamo provato dopo la cessione di Barella a fare un salto in avanti prendendo giocatori grandi. Abbiamo alzato il monte ingaggi, una strategia che non ha pagato e a distanza di tre anni ci ha portato qui per un’amarissima retrocessione per la quale non posso fare altro che scusarmi con chi lavora nel club e tifosi. Abbiamo provato anche a prendere allenatori importanti, non è servito, il tentativo di alzare il livello non ha pagato».

Sulle voci di cessione del club, Giulini a Sky ha dichiarato: "Anche questa volta si ripartirà, le indiscrezioni fanno male, arrivano sulla vendita del club. Sembrava che ci fosse lo smobilizzo generale, un pò di gente non ci ha voluto bene, i ragazzi penso non si siano fatti influenzare». Quanto alla partita col Venezia «è stata maledetta, come il resto della stagione».

Pubblicità

"Caressa":

Per questo confronto con il presidente del Cagliari Tommaso Giulini a #SkyCalcioClub pic.twitter.com/m2kkCtD5Zs — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) May 23, 2022

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA