MILANO, 12 LUG - Samuel Castillejo lascia il Milan. Lo annuncia il Milan in una nota in cui rende noto di aver "ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Castillejo Azuaga al Valencia.Il club ringrazia Samu per la professionalità e l'impegno dimostrati in questi anni e gli augura le migliori soddisfazioni professionali e personali".

