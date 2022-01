Catania oltre i problemi, in difesa arriva Lorenzini (subito in campo già col Catanzaro)

Dopo il centrocampista Simonetti, ecco il difensore Filippo Lorenzini, 27 anni a febbraio. Il Catania aggiunge un altro tassello a un organico che verrà rafforzato ulteriormente entro la fine del mercato di riparazione. In mattinata, dunque, il direttore dell'area sportiva Maurizio Pellegrino ha piazzato un altro colpo, assicurando al tecnico Baldini un giocatore pronto, visto che ha disputato 16 delle 18 gare stagionali da titolare con la casacca della Turris. Lorenzini dovrebbe andare in campo domenica pomeriggio nel match casalingo contro il Catanzaro.

Cresciuto nelle giovanili del Bologna (fu allenato un anno anche dallo stesso Francesco Baldini), il ragazzo toscano ha esordito in D con il Sestri Levante ancora guidato da Baldini e poi ha inanellato 180 presenze in C con Lucchese, Casertana e Picerno prima della recente esperienza a Torre del Greco.

Nelle scorse ore ecco le prime dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale rossazzurro: “A prescindere dal momento complesso a livello societario, questa piazza è fuori categoria. Sono molto contento di essere qui, ora, ed è un vero onore. C’erano già stati i primi contatti in estate, stavolta per fortuna è andata bene. Potevo rimanere dov’ero ma il Catania mi ha cercato fin da subito, in questa sessione di mercato, e con insistenza: ho apprezzato molto la fiducia del direttore Pellegrino e del mister, che mi ha “svezzato” calcisticamente. Baldini mi guidò nel Bologna, in Primavera, e siamo stati insieme per diversi anni fino a Lucca in Serie C: ho sempre creduto che potesse arrivare a grandi livelli e credo che gran parte di questa bella realtà tecnica sia merito suo. È un allenatore che vive di campo, dà tanto ai ragazzi che, formati e motivati, gli restituiscono tanto in campo: sono davvero felice di ritrovarlo, entro nello spogliatoio con entusiasmo e fiducia". Lorenzini, che indosserà la maglia numero 26, si lega al club fino al 30 giugno 2022.

