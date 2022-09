Catania: 6 mesi dopo l'ultima partita in C, torna il calcio ufficiale al Massimino. Assalto allo stadio

Dal 16 marzo, giorno di Catania-Potenza in Serie C, al 28 settembre, appuntamento serale con Catania Ssd-San Luca. Sei mesi dopo torna il calcio ufficiale al Massimino. Torna l'entusiasmo, soprattutto, di un pubblico che ha subito condiviso il progetto di Ross Pelligra che ha riportato in curva o in tribuna oltre 10 mila abbonati e, in occasione del confronto con il San Luca, almeno 3 mila persone che hanno acquistato il tagliando singolo in prevendita.

Come si era augurato Pelligra durante la visita al nostro giornale “sarà una festa popolare, una festa di tutta la città”; il patron ha subito intuito quanta voglia di rientrare nel mondo del calcio ci fosse, tra i catanesi, dopo la scomparsa dello storico club con la matricola 11700. E, pur partendo tardi rispetto alla tabella di marcia, ha costruito una società determinata e che vigila quando lui è in giro per il mondo; una squadra che è un mix di grandi nomi e di giovani promettenti che il regolamento “schiera” in campo a prescindere dalle scelte del tecnico.

Dopo le premesse di un'estate all'insegna del mercato, dopo un rodaggio in Coppa (con sconfitta ai rigori) e un esordio in D culminato con il successo di Ragusa, ecco il momento del rientro a casa. Alle 20,30 le luci del Massimino si illumineranno per far sì che la storia possa riprendere, che il cammino del Catania verso la C possa continuare.

Ci sarà un afflusso record allo stadio. Ecco perchè i cancelli saranno aperti alle 18,30 e il club, d'accordo con la Questura, raccomanda ai tifosi di portare con sé le fotocopie di abbonamento e tessera We Catania, arrivando ai tornelli – lavoro e traffico permettendo – non a ridosso del fischio d'inizio, ma ragionevolmente prima.

