Catania a Locri per volare ancora più in alto

Il match di Locri, in una domenica in cui i tifosi preparano un grande esodo verso la Calabria, potrebbe dare al Catania il passaporto per la C. Non certo sotto il profilo della matematica, ma virtualmente un successo nella tana della seconda della classe metterebbe i rossazzurri in una condizione ancor più comoda dei 14 punti attuali di vantaggio. I conti si fanno da soli e facilmente, ma c'è una gara da affrontare, quella delle 14,30, e il tecnico Ferraro non ha cercato scorciatoie: «Ci interessa vincere, non giochiamo mai per... pareggiare le partite. Sarebbe contro la nostra mentalità, e andrammo contro i sogni dei nostri tifosi».

Il concetto è più che mai chiaro e non s'è discostato da altre vigilie vissute in serenità e altrettanta concentrazione.

Nel pomeriggio sono arrivate anche le convocazioni. Il tecnico rossazzurro ha lasciato a casa Buffa, Alessandro Russotto, Scognamiglio, Lubishtani ed era tutto previsto. Ma fuori dalla lista continua a esserci il centravanti Jefferson. In compenso è stato reinserito il difensore Pedicone, che aveva saltato la precedente sfida interna contro la Mariglianese. Disponibile in attacco pure Sarao dopo aver scontato la squalifica. Si va verso il 4-3-3 con Palermo e soprattutto vitale arruolabili. E se all'ultimo istante Ferraro non volesse rischiare i due mediani, potrebbe variare modulo virando sul 4-2-3-1. In questo caso arretrerebbe i due trequartisti laterali (Chiarella e De Luca) per dare man forte alla mediana.

I tifosi, dicevamo, preparano l'esodo. Il dato è come sempre sorprendente: partiranno in mille.

ECCO I CONVOCATI DI FERRARO

PORTIERI:1 Bethers, 22 Groaz

DIFENSORI:2 Boccia, 4 Somma, 5 Rapisarda, 21 Pedicone, 26 Lorenzini, 27 Castellini

CENTROCAMPISTI:8 Di Grazia, 10 Lodi, 18 Rizzo, 23 Palermo, 24 Vitale, 70 Baldassar

ATTACCANTI:7 An. Russotto, 9 Litteri, 11 Forchignone, 17 De Luca, 30 Sarno, 31 Chiarella, 32 Giovinco, 35 De Respinis, 99 Sarao

