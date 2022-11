Catania alla prova del dieci: col Cittanova esame di maturità

Il Catania cerca la decima vittoria consecutiva nel campionato di Serie D contro il Cittanova (inizio alle 14,30). Giovanni Ferraro conta di superare se stesso (anche a Giugliano furono nove i successi consecutivi a inizio stagione) ma cercherà di migliorare la striscia di successi, la migliore della storia rossazzurra.

Pubblicità

La sfida del “Morreale-Proto” di Cittanova è un esame di cruciale importanza per testare la maturità degli etnei. La trappola è dietro l’angolo e l’ambizione di essere la prima squadra a battere la corazzata del torneo, si fa sempre più ghiotta per gli avversari.

Il Cittanova ha infatti ben poco da perdere e tutto da guadagnare, dopo un inizio a dir poco travagliato e avaro di emozioni (4 pareggi e 5 sconfitte) che anche dopo il cambio alla guida tecnica non ha avuto l’effetto sperato.

«La componente agonistica e mentale – ha detto mister Ferraro - non può venir meno». Ventidue i convocati per la trasferta calabrese (out per problemi fisici Bani, Buffa, Ferrara e Pino oltre ai già infortunati Chiarella, Chinnici, e Litteri) riproporrà il 4-3-3 con Bethers tra i pali e Rapisarda, Lorenzini, Somma e Castellini in difesa, Lodi, Rizzo e Vitale in mezzo Jefferson, De Luca e Russotto. In settimana è stato anche provato un 3-5-2 con esterni alti (Russotto tra questi). Al “Morreale-Proto” si parte alle 14,30. Fischietto dell’incontro al sig. Mattia Nigro di Prato, coadiuvato dagli assistenti Pignatelli (Viareggio) e Pacifici (Arezzo).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA