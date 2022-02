Il Calcio Catania non lo vuole comprare nessuno, asta deserta: fine vicina?

L'asta per la cessione del titolo sportivo del Catania è andata deserta. Alle 12 nessuno ha inviato la Pec con l'offerta (base un milione) al Tribunale. Alle 16 la comunicazione che in tanti, in città, avevano cominciato a temere.

L'esercizio provvisorio, con i tre curatori fallimentari che stanno gestendo l'attività agonistica del ramo sportivo rossazzurro, terminerà il 28 febbraio. Si attendono sviluppi per capire se verrà spenta in modo definitivo la luce sull'attività del Catania o se ci saranno altre proroghe o – contrariamente a quanto era specificato nel bando pubblico – verrà indetta una nuova asta.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

