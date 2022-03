Catania calcio a un passo dal baratro, nessuna offerta presentata: asta deserta

«Bene non aggiudicato». Alle 16,02 sul portale delle aste telematiche, il ramo d'azienda del Calcio Catania non è stato attribuito a un pretendente Si attende una comunicazione a breve del Tribunale che dovrà decidere se cessare l'attività oppure se concedere una proroga ulteriore per attendere le prossime mosse (se ce ne saranno) di chi vorrebbe ancora partecipare.

Pubblicità

Oggi non s'è presentato nessuno, anche se l'imprenditore laziale Benedetto Mancini aveva iscritto alla Camera di Commercio una società con tanto di logo e organigramma, immettendo un capitale sociale di 10 mila euro e non i 500 mila euro pretesi dal regolamento del bando.

(in aggiornalemento)

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA