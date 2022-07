Catania Calcio in D: la Figc chiede documenti e denari

Domani il Consiglio Federale potrebbe ufficializzare l'iscrizione al campionato di Serie D della Ssd Catania, neonata società gestita dal gruppo Pelligra. Una decisione che tutta la città aspetta da tempo per ricominciare a parlare soltanto di calcio giocato.

Il nuovo club intanto, ieri, ha ricevuto dalla Figc la richiesta di versare 750 mila euro entro il 4 agosto per partecipare al campionato di Serie D. Una richiesta che, in qualche modo, fa intendere quella che sarà la decisione federale. Sono stati chiesti, inoltre, documenti per integrare tutto l'incartamento che è stato spedito precedentemente.

Ieri sera sui social si è dibattuto ampiamente sulla cifra chiesta dalla Federcalcio: 750 mila euro è una somma inferiore a quella che fu chiesta al Palermo e superiore ai 500 mila euro pagati dal Bari al momento della ripartenza dalla D. L'importo minimo da versare è di 300 mila euro, ma la cifra individuata è a discrezione del presidente federale che tiene conto della grandezza della città e del bacino d'utenza calcistico

Ieri è stato anche scelto il nuovo logo che campeggerà sulle magliette del Catania. Il simbolo è stato individuato dai tifosi dopo un contest on line che ha registrato ampia partecipazione.

