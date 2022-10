Catania Calcio, Ross Pelligra incontra la squadra: «Orgoglioso di voi»

Il Presidente del Catania Ross Pelligra ha incontrato la squadra: “Sono orgoglioso dei vostri primi risultati, mi congratulo con voi. Ci sono le basi per crescere ancora e sempre di più ma dobbiamo stare sempre attenti e continuare su questa strada, lavorando con entusiasmo ma duramente. Non dobbiamo pensare ad alcun record ma esclusivamente alla vittoria del campionato. Dobbiamo avere la mentalità da campioni, quella di chi resta umile ma si sente di poter vincere ogni volta che scende in campo”.

Foto da Facebook Catania SSD

