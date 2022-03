Catania calcio, si riaccende la speranza: c'è una nuova proroga di altri dieci giorni

Il Tribunale di Catania ha concesso altri 10 giorni di proroga all'esercizio provvisorio del Catania calcio. La decisione è giunta in tarda mattinata. La circostanza fa ben sperare perché probabilmente i giudici hanno in mano una possibile offerta che potrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni.

Pubblicità

In queste ore emergerà se l'interessamento dell'imprenditore laziale Benedetto Mancini sia reale, visto che Mancini aveva messo a disposizione la cifra di 125 mila euro, il 25 per cento di quanto richiesto dal bando, senza riuscire però a far giungere alla pec del Tribunale l'incartamento. Sono giorni di grande tensione in città e i dieci giorni ulteriori concessi per trovare un padrone, danno un po' di ossigeno soprattutto alla squadra che domenica potrà affrontare la trasferta di Vibo Valentia in attesa di ulteriori sviluppi.

Da due mesi l'esercizio provvisorio viene di volta in volta prorogato in attesa che qualcuno possa acquisire il Catania. Vedremo se da qui a qualche ora verrà lanciato un nuovo bando o se saranno i curatori a occuparsi di una trattativa privata nella speranza che vada a buon fine.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA