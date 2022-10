Ciclone Catania sul Castrovillari: il 4 a 0 mette in chiaro la forza dei rossazzurri

Ripresa da capolista dopo 45' di sofferenza. Il Catania festeggia con 15 mila tifosi la quinta vittoria di fila abbattendo la resistenza del Castrovillari che aveva provato a restare in piedi difendendosi a oltranza e tentando di ripartire velocemente. Con pazienza e applicazione, gestendo le difficoltà, i rossazzurri hanno avuto ragione dei calabresi dilagando nella ripresa.

Pubblicità

Il primo tempo è una costante lotta di nervi, con i rossazzurri a cercare spazio in una trequarti avversaria fin troppo intasata. Il Castrovillari tiene tutti dietro la linea della palla per cercare di ripartire in velocità. Riesce, l'idea, in occasione dell'inserimento di Bonofiglio, sventata dall'uscita di Bethers. La traversa di Lorenzini (32') sugli sviluppi di una punizione respinta dalla barriera resta l'occasione più limpida per gli uomini di Ferraro nella prima parte della sfida. I rossazzurri, comunque, tentano con Sarao, Rapisarda, De Luca di sbloccare il match.

In avvio di ripresa ecco il gol di Sarao, conclusione non irresistibile che il portiere dei calabresi non blocca facendosi sorprendere. Sarao sfiora il bis di testa prima di uscire per la staffetta con Jefferson. Entra anche Sarno che segna su calcio d'angolo direttamente al 16' s.t. Il raddoppio chiude virtualmente una gara che, nei 30' finali il Castrovillari cerca di riaprire allungandosi in maniera pericolosa ma necessaria. Il tris è merito di Forchighone che con caparbietà si inserisce in area e viene strattonato da Stranieri. Il rigore lo realizza Jefferson di potenza con un bolide sotto la traversa. Lo stesso brasiliano firma il 4-0 dopo un'azione che Sarno, con un'intuizione sudamericana permette a Rapisarda di crossare al centro per il centravanti.

L'incitamento del pubblico è stato, come nelle precedenti gare, di un'altra categoria: in 15 mila a sostegno, curve sold out, campagna abbonamenti chiusa con quasi 12 mila tessere staccate, un'atmosfera d'altri tempi.

CATANIA (4-3-3) Bethers 6,5; Rapisarda 7, Somma 6 (da 30' s.t. Ferrara s.v.), Lorenzini 6,5, Castellini 6,5; Rizzo 6,5 (dal 35' s.t. Giovinco s.v.), Lodi 6,5 (dal 5' s.t. Palermo 6,5), Vitale 6,5; Forchignone 6,5, Sarao 6 (dal 12' s.t. Jefferson 7), De Luca 6 (dal 12' s.t. Sarno 7). (Groaz, Boccia, Lubishtani, Buffa). All. Ferraro 7.

CASTROVILLARI (4-3-3) L. Caruso 6; Anzillotta 5, Moi 5, Stranieri 5 (dal 30' s.t. Mirabelli s.v.), Brignola 5 (dal 39' s.t. Filomia); Trovato 5,5, Cosenza 6 (dal 30' s.t. Asilani s.v.), Capristo 5,5; Bonofiglio 6,5 (dal 12' s.t. S. Caruso 5,5), La Ragione 6 (dal 12' s.t. Potenza 5,5) , Longo 5,5.(Golia, Pittari, Dorato). All. Pugliese 5,5.

ARBITRO Pasculli di Como 6,5 (Alessandrino, Massari).

RETI Sarao al 5' s.t. Sarano al 16' s.t. Jefferson su rigore al 25' s.t. E al 29' s.t.

NOTE paganti 2800, abbonati 11.465, incasso n.c. Ammonito Cosenza. Angoli 8-1. Recupero 2' e 3'

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA