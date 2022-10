Catania, code per ritirare gli abbonamenti: la passione rossazzurra cresce ogni giorno

Alle 8 del mattino in piazza Spedini si sono formate file di un certo rilievo. La società la sera prima (tramite anche il nostro giornale) aveva annunciato la consegna degli abbonamenti ma solo a chi aveva sottoscritto l'accordo entro il 15 settembre. Per gli altri tifosi del Catania sarà prevista un'altra data di consegna. La febbre rossazzurra continua, sale in modo vorticoso. Prova ne è che per la trasferta napoletana di domenica, in casa del Marigliano, hanno già acquistato il tagliando 400 spettatori. Il dato di stamane dice tanto sull'affetto che il Catania Ssd di Pelligra ha conquistato tra programmazione e risultati.

Insomma stamane code ai botteghini, ma attese non lunghissime, visto che a un certo punto gli sportelli aperti al pubblico erano sette. Qualcuno non aveva compreso che l'appuntamento era riservato a chi s'era abbonato entro il 15 settembre e dovrà ritornare a piazza Spedini prossimamente. Il dato che sta risaltando a livello nazionale è la quota abbonati che ha superato le 11 mila unità stabilendo il record della Serie D che Bari e Palermo avevano centrato qualche anno fa.

