Catania diventa la capitale dello ju jitsu internazionale

Catania capitale dello ju jitsu. Dopo la “due giorni” del 2019 dedicata ai campionati italiani Assoluti che riscosse uno straordinario successo e lo stop per la pandemia del Covid-19, in calendario un fine settimana dedicato allo ju jitsu, che riporta nel capoluogo etneo un grande evento per gli appassionati di questa disciplina.

Cresce così l’attesa in vista di un weekend all'insegna delle arti marziali e dello ju jitsu in particolare che si terrà nel capoluogo etneo sabato 9 e domenica 10 aprile. Sarà il Palaghiaccio di Catania ad ospitare due competizioni tra le più importanti ed attese da tutti gli sportivi e gli appassionati di ju jitsu. Due gli eventi, si partirà sabato 9 aprile con l'Italian Open International Ju Jitsu, patrocinato dalla Fijlkam, mentre domenica 10 aprile sarà la volta dell' Ajp Italy National Pro GI e NoGi.

Le due gare saranno l'occasione per vedere sul tatami i migliori atleti nazionali ed internazionali delle rispettive discipline dello ju jitsu: l’Italian Open International vedrà gli atleti competere nel Fighting System, nel Duo System e nel Duo Show mentre nella tappa del Ajp Tour la gara sarà interamente dedicata alla lotta al suolo.

«Attendiamo circa 400 partecipanti - spiega il maestro Giovanni Puglisi dell’Associazione Sportiva Dai-Ki Dojo tra gli organizzatori del weekend - per due competizioni che siamo orgogliosi e felici di poter ospitare nella nostra terra. La Sicilia è pronta ad accogliere queste due importanti manifestazioni che, oltre oltre ad essere di straordinario rilievo agonistico, rappresenteranno anche un punto di ripartenza per il nostro sport che ha vissuto un periodo difficile che sta provando a superare».

I maestri Valerio Putrino, Giovanni Puglisi, Andrea Palazzo e Carmelo Guglielmino (Dai-Ki Dojo Catania)

Così dopo gli Assoluti di ju jitsu del 2019 approdati per la prima volta a Catania (la Sicilia aveva dominato la scena e ancora in prima fila la Dai-Ki Dojo Catania del maestro Puglisi che oltre ad aver organizzato nei dettagli la “ due giorni” tricolore al PalaGhiaccio, aveva sbaragliato il campo in diverse specialità) lo spettacolo si ripeterà con altre due giornate di grande sport.

