Catania e Vibonese alle 15 in campo al Massimino: chi vince lancia un segnale

Le 15 sono un orario infelice per una partita infrasettimanale, per i tifosi del Catania come per quelli di qualsiasi altro club. E il match del mercoledì tra i rossazzurri e la Vibonese, nonostante tutto sarà seguito da almeno 10 mila persone tra abbonati e tra coloro che stanno acquistando il tagliando del singolo avvenimento.

Separate da due punti, ambiziose quanto basta, reduci dal campionato di C dello scorso anno agonistico (ma il Catania ovviamente aveva alle spalle altri dirigenti) Catania e Vibonese proveranno a dare vita a uno "spareggio" anticipato per la promozione che tutti e due i club desiderano. Certo, è ancora presto, ma chi vince lancia un segnale importante.

Ferraro, tecnico dei padroni di casa, alla vigilia ha rilanciato le ambizioni dei giocatori che guida dall'estate: “Siamo ancora al 70 per cento della forma e possiamo migliorare nelle prossime sfide, specie quando finiranno gli impegni di metà settimana e potremo lavorare per sei giorni preparando la partita”. Salteranno l’incontro lo squalificato De Luca, oltre a Pino, Di Grazia, Scognamiglio, Chinnici, Litteri e Chiarella. Recuperano Ferrara, Bani e Andrea Russotto che sembrava in forse per un acciacco. Rientra dalla squalifica Vitale.

I CONVOCATI

PORTIERI: 1 Bethers, 12 Bollati, 22 Groaz

DIFENSORI: 2 Boccia, 3 Lubishtani, 4 Somma, 5 Rapisarda, 13 Ferrara, 26 Lorenzini

27 Castellini

CENTROCAMPISTI: 10 Lodi, 14 Bani, 18 Rizzo, 23 Palermo, 24 Vitale, 33 Buffa

ATTACCANTI: 7 An. Russotto, 11 Forchignone, 30 Sarno, 32 Giovinco, 79 Jefferson, 99 Sarao

