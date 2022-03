Catania: ecco il Monterosi, sperando che non sia l'ultima

Che sia l’ultima partita prima di un clamoroso stop o che sia una delle tante in attesa di un miracolo (difficilmente realizzabile) poco importa. Il Catania deve scendere in campo in ogni caso per affrontare al Massimino il Monterosi. Si gioca alle 17,30. Prevedibile immaginare le condizioni mentali di un gruppo che teme di non ultimare la stagione, a meno che non venga allungato l’esercizio provvisorio.

In tempi normali, quella di oggi doveva essere la prima di tre gare di fila che avrebbero potuto dare (o possono ancora farlo) la sicurezza al Catania che vuole mettersi al sicuro, dunque lontana dalla zona play out. Se ci sarà modo di giocare ancora Vibonese in trasferta e Campobasso in casa sarebbero avversari più che mai abbordabili.

In ogni caso il tecnico Baldini ieri ha ancora una volta parlato - insieme con il direttore Pellegrino - ai calciatori chiedendo la solita, commovente professionalità nell’onorare impegno e maglia. Il Catania dovrebbe schierarsi con il 4-3-3 classico, visto che hanno recuperato sia Greco da una distorsione alla caviglia che Zanchi che era alle prese con un malanno fisico. Acciaccato Moro, vedremo se potrà recuperare oppure se verrà dato spazio subito a Sipos dal primo istante al centro dello schieramento offensivo.

Non ci sono dichiarazioni della vigilia, in questo contesto sarebbero servite a ben poco. I tifosi - quelli che hanno sempre incoraggiato di presenza la squadra - non mancheranno ma è chiaro che le presenze allo stadio saranno limitate, considerato il clima avvelenato che c’è attorno alla vicenda del mancato acquisto del ramo d’azienda sportivo.

Si ipotizza, visto che la gara cade il 5 marzo, il giorno dopo l’anniversario della scomparsa - 26 anni fa - del presidentissimo Angelo Massimino, una commemorazione allo stadio. Si prevedono striscioni o cori. La Sud, che per scelta coerente operata in avvio di pandemia non ci sarà, ma è possibile che (oltre all’affetto nei confronti della squadra) possa dedicare a Massimino uno striscione. Oggi vedremo.

All’andata, il Catania vinse per 4-1 in casa del Monterosi, firmando un successo entusiasmante e netto. Oggi vorrebbe ripetersi per salutare chi arriverà allo stadio. Ma con quale umore potranno giocare una sfida così importante i giocatori che, però, fino a oggi hanno dato più del massimo?

