Catania, ecco la terza maglia: l'Etna e la lava protagonisti

Ecco la terza maglia del Catania, un omaggio al territorio, alla passione, alla tradizione della Sicilia e in particolare della zona che si sviluppa attorno al bacino d'utenza del club rossazzurro.

In un comunicato diffuso oggi, Il Catania Ssd ha celebratop la grandiosità dell’Etna, “Patrimonio dell’umanità” e più alto vulcano attivo della placca euroasiatica.

Nel comunicato si legge, tra l'altro: “Come ricordano i tifosi rossazzurri, noi siamo “figli del vulcano, con la lava nelle vene”: così questa divisa da gioco è anche fuoco, perché riscalda l’ambizione ed esprime ardore agonistico attraverso i colori e le traiettorie della colata rossa, idealmente “catturata” sul tessuto mentre scorre sulla pietra che caratterizza il nostro paesaggio”.

Nella nota è stato specificato inoltre: “Indossando questa maglia, frutto dell’intuizione di Erreà Sport, ci auguriamo di poter toccare le corde dell’anima proprio come fa l’Etna di notte, regalando al mondo lo spettacolo di un’eruzione che desta stupore, ammirazione e, non ultimo, un sentimento di rispetto per la Natura. Siamo Etnamorati, innamorati del nostro landmark, orgogliosi della sua sublime potenza e profondamente legati alle nostre radici”.

