Catania gelato dalla Paganese: al Massimino finisce 0-1

Il Massimino stavolta non ha regalato gioie al Catania. La Paganese passa inaspettamente nonostante il pressing continuo dei rossazzurri. I campani stoppano la squadra di Baldini dopo due vittorie di fila, mettendo a nudo la stanchezza, anche fisica, di un gruppo che nonostante tutto ha lottato come sempre. Ma senza lucidità.

L'impatto non è da Catania, almeno non paragonabile alle recenti uscite dei rossazzurri. La Paganese alza il ritmo, sfiora il vantaggio con Zanini al 7' (Sala para in due tempi) e addirittura sblocca il match al 15' con lo stesso Zanini, abile a ripartire, scambiando con Diop al limite dell'area, sorprendendo la difesa di casa e il portiere Sala. I rossazzurri sfiorano il pari subito dopo con il colpo di testa di Moro, su assist di Albertini. Ma è ancora la Paganese, al 27', a divorarsi il bis a un passo dalla porta di Sala che si oppone con il corpo salvando miracolosamente la squadra da una seconda capitolazione.

Nella presa entrano Zanchi e Russotto per pressare. Moro tenta il pareggio, ma Baiocco (12') respinge. Ancora Greco di testa crea scompiglio in area, ma Baiocco arpiona la palla. La spinta del Catania è continua, manca l'ultima stoccata che non arriva per carenza di lucidità e anche per una certa stanchezza che affiora.

Zanini sfiora ancora il bis, salva Zanchi in scivolata. Ma l'attacco fa scena muta con Moro che tenta l'acrobazia e con Sipos che non riesce a concludere a rete.

Catania 0 Paganese 1

Catania (4-3-3): Sala 6; Albertini 6,5, Monteagudo 5,5, Lorenzini 5,5, Pinto 5,5 (dal 1’ s.t. Zanchi 6); Simonetti 6 (dal 17’ s.t. Sipos 5), Cataldi 6, Greco 6,5 (dal 34’ s.t. Provenzano s.v.); Biondi 6 (dal 1’ s.t. Russotto 6), Moro 5, Russini 6. A disp. Stancampiano, Pino, Ercolani, Claiton, Ropolo, Izco, Rosaia, Piccolo. All. Baldini 6.

Paganese (4-3-1-2): Baiocco 6,5; Scanagatta 6 (dal 31’ s.t. Tissone s.v.), De Santis 6,5, Murolo 6,5, Brogni 6,5 (dal 12’ s.t. Manarelli 6); Cretella 6,5, Bensaja 6, Zanini 7; Guadagni 6 (dal 17’ s.t. Sbampato 6); Tommasini 6, Diop 6. A disp. Avogadri, Pellecchia, Perlingieri, Konate, Iannone, Del Regno. All. Grassadonia 7.

Arbitro: Ancora di Roma 6.

Reti: Al 15’ p.t. Zanini.

Note: paganti 2.518, abbonati 1.147, incasso nc. Ammoniti Guadagni, Pinto, Biondi, Cataldi, Brogni, Baiocco, Albertini, Bensaja, Cretella, Tissone. Recupero 1' e 7'.

