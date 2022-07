L'architetto del nuovo Catania sarà Antonello Laneri

Sarà Antonello Laneri il nuovo ds del nuovo Catania che si appresta ad affrontare – per vincerlo – il campionato di Serie D. Laneri è stato sentito nelle ultime ore da Vincent Grella, l’uomo che per conto del gruppo Pelligra sta seguendo il club per creare l’organigramma. La nuova società sarà costituita mercoledì e solo dopo potranno arrivare le prime ufficialità. Dopo Laneri seguiranno quella del nuovo tecnico e dei giocatori.

Il nuovo Catania ha compreso che serve una figura dirigenziale forte che conosca bene le dinamiche del calcio siciliano e la realtà della Serie D siculo calabra campana. Laneri è stato direttore del Siracusa prima dal 2007 al 2012, quindi dal 2015 al 2018 conquistando sul campo la Serie B (poi tolta per i cinque punti di penalizzazione) e ha “scoperto” allenatori come Andrea Sottil e Paolo Bianco che oggi lavorano in Serie A con Udinese e Juventus.

