Catania, il mercato e la crisi premono: ecco chi resta e chi se ne va

Si apre il mercato, chi dei rossazzurri rimarrà? Chi andrà via? Ecco il borsino dei calciatori della prima squadra.

PORTIERI

Borriello. Se uno dei due colleghi di reparto andrà via, avrà forse più spazio. Conferma 80%.

Sala. Se dovesse trovare sistemazione andrà via. Qualche timido apprezzamento l'ha ricevuto. Si vedrà presto. Conferma 50%.

Stancampiano. Uno dei giocatori, fedelissimo di Baldini, destinato a rimanere. Conferma 80%.

DIFENSORI

Albertini. Un jolly serve sempre. Sono di quest'idea Potenza e Catanzaro. Conferma 30%.

Calapai. Simbolo degli anni della tentata ricostruzione. Ha mercato, lo cerca con insistenza il Mantova. Conferma 20%.

Claiton. A una certa età perché cambiare se si è leader di un gruppo? Conferma 100%.

Ercolani. Non ha tanto mercato, la conferma è legata all'ingaggio da ridiscutere. Conferma 50%.

Monteagudo. Sembra una bufala, ma non lo è: lo cercano anche in B. Conferma 30%.

Panarello. Dovrebbe trasferirsi alla Pro Patria per avere una possibilità di sfondare. Conferma 10% .

Pino. Un ragazzino che deve crescere e nell'emergenza tornerà utile. Conferma 70%.

Pinto. Un altro senato destinato a partire, a meno di una rivalutazione dell'ingaggio. Conferma 20%.

Ropolo. Potrebbe restare per essere impiegato in più ruoli a seconda delle esigenze. Conferma 70%.

Zanchi. Lo cerca la Turris, ma alla fine potrebbe restare: un jolly prezioso per Baldini. Conferma 60%.

CENTROCAMPISTI

Biondi. Il prestito del Pordenone? Kevin ha già fatto sapere di voler restare qui fino a fine stagione. Conferma 100%.

Cataldi. Se, come pare, dovesse andare via Maldonado toccherà a lui gestire il traffico in mezzo. Conferma 60%.

Frisenna. Dovrebbe restare a patto che trovi un po’ di spazio. Conferma 50%.

Greco.Destinato a rimanere per abilità e costi. Conferma 100%.

Izco. Scontato: vuole restare per dare una mano a meno esperti. Conferma 100%.

Maldonado. Il Trento pressa, alla fine dovrebbe prevalere questa linea. Conferma 20%.

Provenzano. Taranto, ma anche Stabia sulle tracce del palermitano. Conferma 20%.

Rosaia. Ha detto di voler rimanere ma ha mercato. Conferma 70%.

ATTACCANTI

Bianco. Reduce da vari acciacchi, dovrebbe andar via. Conferma 30%.

Ceccarelli. Avellino o Taranto. Andrà via per primo. Conferma 0%.

Moro. Il Padova fino a fine stagione lo lascerà qui. Ogni gol che segnerà sarà – per i veneti – oro colato. Conferma 100%.

Piccolo. Turris o Taranto. Andrà via. Conferma 0%.

Russini. La tentazione Foggia è grande, Zeman punta sulla sua progressione per dare più vitalità. Conferma 30%.

Russo. Resta per giocare di più. Conferma 80%.

Russotto. Ha giocato meno del previsto ma ha mercato. Andrà via. Conferma 20%.

Sipos. Lo cercano anche in B, ma potrebbe rimanere alla base. Conferma 60%.

Tropea. Nel mirino di club importanti, ma fino a fine stagione resta. Conferma 80%.



