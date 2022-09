Catania, la sofferenza poi la festa: 2-1 sul San Luca di fronte a 15 mila tifosi in estasi

Il 2-1 sofferto del Catania fa comprendere quanto difficile sia il campionato di Serie D. I rossazzurri hanno offerto un'accelerazione finale decisiva arrivando a un successo che vale oro. La festa era cominciata due ore prima del match quando sono entrati pian pianino allo stadio 15 mila spettatori, 10.300 dei quali in possesso dell'abbonamento. Una festa sottolineata dal patron Pelligra, tornato dall'Australia, e protagonista di un giro di pista a ridosso di curve e tribune applaudito.

Dopo il gol annullato a Rizzo, al 13' è Rapisarda a sbloccare la gara con una conclusione ravvicinata, figlia di una respinta ospite dopo un primo tentativo di Chiarella. Bethers ha salvato il vantaggio con un tuffo provvidenziale durante una mischia, il bis lo sfiora Lorenzini di testa (22').

Nella ripresa il pari del calabresi con Carbone su rigore causato da un contatto in area tra Beathers e Bruzzaniti che l'arbitro giudica irregolare. Pochi istanti dopo il contatto Sarao-Raso viene giudicato regolarissimo, così come il successivo di Chiarella. Il Catania si catapulta in avanti sfiorando il 2-1 con Lodi e Sarao. Esce il fantasista per Palermo, il Catania continua ad attaccare. Il gol arriva per un rigore di Russotto procurato da Palermo. Pubblico in estasi, nel recupero espulso Rogac per reazione scorretta. Alla fine giocatori sotto la curva per una festa che in questa stagione è appena all'inizio.

CATANIA 2

SAN LUCA 1

CATANIA (4-3-3) Bethers 6; Rapisarda 6,5, Somma 6, Lorenzini 6,5, Castellini 6; Rizzo 6,5, Lodi 6,5 (dal 30' s.t. Palermo 6,5), Vitale 6; Chiarella 6 (dal 40' s.t.Forchignone s.v.), Sarao 6, De Luca 6 (dal 18' s.t. Russotto 6,5).

(Groaz, Boccia, Ferrara, Lubishtani, Bani, Giovinco). All. Ferraro 6,5.

SAN LUCA (3-4-3) Antonino 6,5; Nemia 6, Greco 6 (dal 30' s.t. Suraci s.v.), Fiumara 6; Maesano 5,5 (dal 36' p.t. Rogac 4,5), Spinaci 6, Carbone 6,5 (dal 21' s.t. Ale 6), Favasuli 5,5 (dal 1' s.t. Raso 5,5), Signorelli 6, Bruzzaniti 6 (dal 21' s.t. Pelle 5,5), Leveque 5,5.

(Zampaglione, Laudani, Giorgi, Murdaca). All. Cozza 6.

Arbitro Manzo di Torre Annunziata 5,5 (Gentile e Lombardi).

Reti: Rapisarda (C)al 13' p.t. Carbone (S) su rigore al 12', Russotto (C) al 40' s.t.

Note paganti 4.283 mila circa, abbonati 10.307, incasso nc. Espulso Rogac al 47' st per scorrettezze. Ammoniti Greco, Favasuli, Carbone, Rapisarda, Sarao, Signorelli, Bethers. Angoli 5-3. Rec 2' p.t. 6' s.t.

