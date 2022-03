Catania, Mancini e la mancata offerta: «E' stato un errore, io voglio comprare il club»

Un errore nella trasmissione dell’offerta e l’intenzione di rilevare il Catania entro il 14 marzo grazie anche alla cauzione di 125 mila euro già versata. Benedetto Mancini riapre le speranze dei tifosi del Catania che ieri, nonostante le aspettative, avevano visto che nessuna offerta era stata presentata all’asta indetta dalla sezione fallimentare del Tribunale di Catania. «L’esito della gara di ieri – ha scritto ina lettera aperta Mancini - ha lasciato solo amaro in bocca, ma vogliamo andare avanti e testimoniare la nostra buona volontà, presentando una nuova manifestazione di interesse perché amiamo il Catania e non vogliamo fermarci di fronte a una PEC non partita. La cauzione versata (125 mila euro, ndr) non vogliamo venga restituita ma deve rappresentare la cauzione qualora l’Ufficio Fallimentare reputi meritevole la nostra proposta. La stessa somma potrà essere trattenuta – specifica ancora – nel caso in cui F.C. Catania 1946 si renda inadempiente alla presentazione di offerta irrevocabile d’acquisto. L’intenzione di F.C. Catania 1946 è quella di procedere a formulare l’offerta irrevocabile d’acquisto e, di seguito, addivenire alla stipula dell’atto di trasferimento del ramo d’azienda entro lunedì 14 marzo 2022. Il problema sorto ieri – conclude Mancini – è relativo a una non corretta trasmissione dopo che l’offerta era già stata formulata e di conseguenza generata dal Portale delle Vendite Pubbliche. Un errore che resta tale, e non fatto in mala fede, se si considera come io sia disposto a rimetterci di tasca mia, per provare a prendere il Catania. La cessazione dell’esercizio provvisorio determinerebbe la perdita di ogni valore del

ramo d’azienda e un danno per i creditori nonché ovviamente, e la cosa mi addolora molto, per i tifosi del Catania che ho avuto modo di apprezzare in questi giorni di vivace confronto. Sono schietti e genuini e spero di avere l’opportunità di fargli capire che ho un progetto importante che voglio condividere con loro”.

