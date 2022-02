Catania, mano pesante del giudice sportivo: il tecnico Baldini squalificato per tre giornate

Tre turni a Baldini. Il Giudice Sportivo ha punito così il tecnico il Catania. Una punizione inaspettata visto che nel finale di partita, proprio Baldini aveva cercato di fare da paciere durante un accenno di rissa che s’era creata per le proteste vibrate di Caneo e dell’entourage della Turris.

Invece, il Giudice Sportivo ha inflitto tre turni all’allenatore del Catania «per avere, al 49’ minuto del secondo tempo, una persona non identificata, presente nell’area tecnica, lanciato un pallone con il chiaro intento di interrompere un’azione avversaria. Richiesto dal IV Ufficiale di gara di indicare l’autore della condotta, l’allenatore Baldini non ha fornito alcuna informazione al riguardo».

Una giornata di squalifica, ma questo era noto, è stata inflitta anche al centrocampista Cataldi che era già diffidato.

Baldini non ha commentato l’accaduto, il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino, ha invece detto la sua: «Si tratta di un errore clamoroso, una decisione che non ci spieghiamo. Baldini non ha detto una sola parola offensiva, aveva fatto da paciere durante la gazzarra nel finale di partita».

Il Catania per quello che è successo a Torre del Greco, dovrebbe (e a quanto pare si sta muovendo per farlo) preparare il ricorso quanto meno per arrivare a una riduzione della squalifica.

