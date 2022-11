Catania, nasce il club rossazzurro di Melbourne e al Massimino capienza ampliata

In Austalia cresce la febbre rossazzurra per la presenza del patron Ross Pelligra e di numerosi catanesi che risiedono nel Paese. A Melbourn è stato fondato il club Elephants Catania, con 50 adesioni immediate. Il primo passo ufficiale sarà la visione del match contro l'Acireale domenica, quando nell'altro Continente sarà mezzanotte inoltrata.

L'iniziativa è stata adottata da Filippo Tinnirello, che insieme ad altri supporters catanesi ha costituito il club. Pelligra ha commentato felice: “La passione cresce sempre di più in Australia e questa iniziativa la trovo davvero importante. In tanto rinsaldano, grazie al calcio, il loro legame con la città in cui sono nati. Questo momento è davvero bellissimo”.

Filippo Tinnirello ha spiegato: “Vivo a Melbourne da 14 anni, questa città è ormai casa mia, mi sono sempre chiesto perché il destino avesse scelto per la mia vita la città di Melbourne e non altre località. Il Catania è l'anello di congiunzione che adesso mi collega al posto in cui risiedo. Ed è stato quasi naturale per me creare uno spazio comune che potesse accogliere da un lato l'entusiasmo rossazzurro e dall'altro la curiosità degli amanti del calcio in generale che guardavano con interesse al progetto portato avanti in Sicilia da Ross Pelligra”. La visione della partita sarà ospitata in una pizzeria, quella di Francesco Crifò, altro catanese innamorato dei colori rossazzurri. E oggi la commissione di vigilanza ha effettuato un secondo sopralluogo al Massimino, decidendo l'ampliamento della capienza che passa, dunque, da 16.700 a 20.204. E' stata anche stabilita la ripartizione dei vari settori: Tribuna A 3.231 posti, B 4.502, curva nord 5.406, sud 5.865. Il settore ospiti (domani sarà chiuso ai tifosi dell'Acireale) conterrà 1.200 posti.



