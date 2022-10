Catania, non si ferma la corsa agli abbonamenti (quasi 11.000): cresce l'attesa per il big match contro la Vibonese

Febbre rossazzurra senza pausa. Il Catania affronterà un mercoledì di notevole intensità agonistica, visto che al Massimino riceverà la Vibonese del patron Pippo Caffo, originario di Santa Venerina. L'imperatore di Amaro del Capo non ha mai nascosto affetto nei confronti della squadra che da ragazzino ammirava allo stadio. Per due volte, anche in questa stagione, sarà un avversario scomodo. Più che mai adesso, visto che la sua Vibonese ambisce a sbarrare la strada al Catania – insieme con il Lamezia – nella lotta per il primo posto nel girone I di Serie D.

Pubblicità

Catania-Vibonese veste i panni di un big match anche se siamo soltanto alla vigilia della quarta giornata di andata.

I dati che porta in dote il club rossazzurro sono di ben altra portata: ai quasi 11 mila abbonamenti si aggiungeranno i tagliandi del singolo incontro che fino a ieri sfioravano quota 500.

L'orario d'inizio del match, le 15, terrà lontano dallo stadio i lavoratori, ma l'afflusso sarà comunque notevolissimo. La squadra, dopo il successo di Licata, lavora a ritmo incessante. Il tecnico Ferraro non avrà De Luca che salterà il confronto per squalifica. A centrocampo torna Vitale dopo la squalifica, mentre lo staff medico dovrà valutare alcuni acciaccati: mancheranno certamente Scognamiglio a centrocampo, Litteri in attacco, forse anche Chinnici in difesa. Domani rifinitura, poi le convocazioni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA