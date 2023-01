Catania, preso il centrocampista Baldassar

Il mercato di gennaio ha chiuso i battenti e il Catania ha aggiunto all’organico un centrocampista under del 2004. Si tratta di Simone Baldassar, arrivato in prestito dal Pordenone – capolista in Serie C – e in lotta per il salto di categoria. Col club neroverde, nel girone A del campionato Primavera 2, il centrocampista ha disputato in tutto 25 gare, realizzando 3 reti. Nella stagione in corso, Baldassar ha pure esordito in C per 10 minuti contro il Lecco il 6 novembre, mentre in Coppa Italia era stato impiegato per 80 minuti contro l’Imolese agendo da centrocampista centrale.

