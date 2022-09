Catania Ssd, oggi l'abbraccio dei tifosi al Massimino per la presentazione-evento

Fin dalle prime ore del mattino la mobilitazione generale per applaudire il Catania Ssd che si presenterà al Massimino è notevole. Dal fallimento del 9 aprile alla rinascita voluta dal gruppo Pelligra sembra cambiato il mondo rossazzurro. Ecco perchè dopo la grande paura di non tornare allo stadio, il pubblico oggi invaderà le due tribune centrali dell'impianto ben prima delle 18,30.

Il Catania ha pubblicizzato questo grande appuntamento invitando i tifosi per “celebrare la rinascita rossazzurra e presentare la squadra, le divise ufficiali da gioco e gli sponsor che figureranno sulle stesse per la stagione sportiva 2022/23”.

A presentare l'evento organizzato da Luca Napoli saranno la catanese Chiara Giuffrida (che in uno spot ha raccontato l'emozione del suo ritorno... sul campo dopo che il padre l'ha portata per anni allo stadio) e Gianluca Di Marzio. Il giornalista re del mercato e punta di diamante di Sky, torna dunque in città: «Catania per me e per la mia famiglia rappresenta sempre qualcosa di speciale – ha ammesso – e tra qualche ora lo sarà ancora di più quando avrò il grande onore di inaugurare la prima stagione del nuovo CataniaSSD, nel nome di una rinascita che questa piazza merita senza alcun dubbio».

Ancora Di Marzio ha ammesso: «Sarà davvero emozionante per me tornare al Massimino e ripensare a quando da piccolo ammiravo mio papà Gianni dare anima e corpo per regalare dopo una lunghissima attesa la tanto desiderata Serie A alla squadra e ai suoi tifosi. Amici catanesi, ci vediamo allo stadio».

Durante la serata si esibirà Giuseppe Castiglia, che intonerà nell’occasione i suoi brani più cari ai tifosi del Catania. L'accesso sarà possibile in tribuna A e nella B a partire dalle 17,30.

