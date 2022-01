Catania: Tribunale dà esercizio provvisorio fino a fine febbraio, ma ora c'è il mercato...

Il Tribunale fallimentare ha concesso al Calcio Catania l'esercizio provvisorio fino al 28 febbraio prossimo. Dopo aver lavorato, anche nottetempo, i giudici hanno confermato la decisione assunta anche per non tagliare fuori i creditori,come per esempio l'Agenzia delle Entrate. Adesso partirà il mercato e alcuni contratti dei calciatori dovranno essere abbassati o eliminati per fare quadrare i conti. Si potrà procedere al bando per la cessione del titolo sportivo ad eventuali acquirenti.

Pubblicità

IN AGGIORNAMENTO

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA