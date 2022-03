Catania, tris al Monterosi: è stata l'ultima partita?

Se proprio deve essere l’ultima partita della sua ultrasettantennale storia il Catania l’ha onorata al meglio con un netto successo (3 a 0) sul Monterosi Tuscia.

Con la Spada di Damocle della nuova asta andata deserta il Catania ha giocato a tratti anche bene ma è evidente che quello che accade fuori dal campo pesa come un macigno nella testa dei giocatori.

Baldini per affrontare il Monterosi Tuscia punta sempre sul 4 3 3, con il trio d’attacco che ha visto al centro Sipos anziché Luca Moro, che non è nemmeno in panchina. Ma senza il capocannoniere del girone C ci pensa Russini su punizione a sbloccare il risultato al 27’. Provenzano è messo giù nei pressi del vertice di destra dell’area dei laziali. Sul pallone va Simone Russini che centra la porta sorprendendo nettamente il portiere avversario. Per il 20 rossazzurri è il sesto gol stagionale. In precedenza c’era stata anche una bella occasione per Sipos che dopo avere superato in dribbling il portiere del Monterosi tira alto, mentre al 20’ c’è stato anche il palo di Greco sugli sviluppi di una mischia dopo un angolo.

Nella ripresa il Catania preme e raddoppia al 53’: Pinto vola lungo la fascia sinistra e crossa basso per Kevin Biondi che di piatto centra l’angolino alla destra del portiere del Monterosi.

Al 78’ Russotto sfiora il tris, ma è solo una gioia rinviata di quattro minuti perché all’82’ arriva il terzo gol proprio con Russotto: Albertini va in contropiede sulla fascia dentra, cross rasoterra raccolto dall’altro esterno rossazzurro che segna la sua seconda rete stagionale.

Il Monterosi realizza il gol della bandiera all'88 su rigore: Lorenzini tocca in area con la mano e Costantino trasforma il penalty.

Nel finale anche spazio per il palo esterno di Russotto che sfiora la doppietta.

