Catania, un mercoledì da leoni: con la Vibonese arriva la quarta vittoria di fila

Un poker di successi, il primato consolidato e la festa con i tifosi. Un mercoledì pomeriggio da leoni per i giocatori del Catania capaci di battere pure una quotata Vibonese (3 a 0) che ha dovuto giocare 70' con un uomo in meno per l'espulsione di Basualdo. Ma i rossazzurri sono stati superiori in ogni zona del campo pur sprecando troppo davanti al portiere avversario.

Com'era accaduto a Ragusa, e nelle altre due gare contro San Luca e Licata, i rossazzurri sbloccano subito il punteggio. Lorenzini proiettato in avanti serve Vitale che con un tocco sottomisura in diagonale beffa il portiere. Esultanza sotto la Sud e gara che prende una piega favorevole, specie dopo l'espulsione di Basualdo per due falli evitabili, l'ultimo su Forchignone lanciato a rete.

Il primo tempo si chiude con i rossazzurri alla ricerca del bis (due volte è Sarao a sfiorare la marcatura) e con la Vibonese, spinta dal tecnico Modica oltre il centrocampo, con le sue indicazioni, che tenta di perforare la fase di non possesso locale organizzando gioco dalla trequarti.

Nella ripesa Forchignone ha ben quattro occasioni per raddoppiare, nella prima timbra anche un palo, poi supera il portiere ma viene murato dalla difesa. E dopo che Bethers ferma miracolosamente Balla alla ricerca del pari, ecco il bis di Jefferson, appena entrato a completare la staffetta con Sarao. Cross di Castellini da sinistra e colpo di testa vincente.

Modica ne cambia tre passando alla difesa a tre per avere più densità in mediana nel disperato tentativo di rimettersi in gioco. Ma è ancora il Catania a spingere costruendo il 3-0 con Forchignone, gol fortemente voluto dall'under. Prima del fischio finale la traversa di Albisetti a mitigare il ko dei calabresi.

Il dopogara è un trionfo di applausi ed esultanza dei giocatori al cospetto dei quasi 10 mila spettatori che non hanno mai preso pause incitando la capolista del campionato che tornerà in casa domenica per il confronto con il Castrovillari.

CATANIA -VIBONESE 3-0

CATANIA (4-3-3) Bethers 7; Rapisarda 6,5, Somma 6, Lorenzini 6,5, Castellini 6,5; Rizzo 6,5 (dal 22' s.t.), Lodi 7 (dal 33' s.t. Bani s.v.), Vitale 6,5; Forchignone 7 (dal 36' s.t. Boccia s.v.), Sarao 6 (dal 10' s,t. Jefferson 6,5), Giovinco 6 (dal 16' s.t. Sarno 6). (Groaz, Boccia, Ferrara, Lubishtani, Buffa, Bani). All. Ferraro 7.

VIBONESE (4-3-3) Rendic 7; Tazza 6, Nallo 6 (dal 16' s.t.Ayad 5,5), Bonin 6, Sparandeo 6; Anselmo 6, Basualdo 4, De Marco 6 (dal 29' s.t. Giammarinaro s.v.); Szymanowski 5,5 (dal 16 s.t. Scafetta 6), Balla 7 (dal 36' s.t. Vari s.v.), Hernaiz 5,5 (dal 16' s.t.Albisetti 6). (Spadini, Palazzo, Politi, Martiniello). All. Modica 6.

ARBITRO Picardi di Viareggio 6 (De Luca, Munitello).

RETI Vitale al 3' p.t. Jefferson al 15' s.t. Forchignone al 33' s.t.

NOTE spettatori 9 mila circa. Espulso Basualdo al 20' doppia ammonizione. Ammoniti Jefferson. Lorenzini, Vari. Angoli 7-1 rec 1' e 4'





