Catania verso Andria e Baldini avverte: «Ora basta errori»

«Finalmente il mercato è finito e i miei giocatori sanno che non possono permettersi cali di concentrazione e neanche errori. Quella di Andria sarà una partita fondamentale per noi. Se mi accorgo che qualcuno abbassa la guardia perché pensa ancora alle trattative invernali, giocherà davvero pochissimo».

Francesco Baldini non le manda a dire, dal ritiro pugliese, alla vigilia del match infrasettimanale (via alle 14,30) in casa di un club in crisi che ha cambiato allenatore (via Ginestra, scelta una soluzione interna) e che vuole riscattarsi.

«Non avremo riferimenti tattici, ma dobbiamo imporre il nostro gioco, agendo con personalità e limitando a zero le sviste individuali – il commento del tecnico – la sconfitta col Catanzaro ci ha lasciato queste indicazioni e dobbiamo metterle in atto».

Sono 23 i convocati, c'è anche Piccolo in attacco a disposizione, rientra il difensore Pinto dalla squalifica, non ci sarà il laterale Pino. «Ci siamo allenati solo mezza volta, dopo Catanzaro, ma siamo pronti – ha concluso l'allenatore rossazzurro – perché ormai il gruppo è compatto, i nuovi Simonetti e Lorenzini che hanno scelto Catania con entusiasmo si stanno integrando. Vorremmo regalare ai tifosi una soddisfazione grande aggiungendo punti anche per la nostra classifica e per premiare il lavoro fin qui portato avanti».

