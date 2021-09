Catania, c'è lo scoglio Turris: Baldini conferma Russini e rilancia Biondi

Neanche il tempo di rifiatare ed ecco il Catania tornare in di nuovo campo a distanza di meno di tre giorni dal rocambolesco ma meritato pareggio di Catanzaro dove per l’appunto si è giocato in notturna. Oggi invece la sfida con la Turris al Massimino avrà inizio subito dopo pranzo, alle 14,30 che è di certo orario inconsueto e scomodo in un giorno feriale ma i rossazzurri confidano ugualmente nell’apporto dei loro impareggiabili tifosi che non potranno essere più di 2500 o poco meno visto l’attuale ridotta capienza negli stadi dovuta alle norme anti covid e il probabile arrivo di un gruppetto di sostenitori della Turris.

Il punto prezioso e anche meritato conquistato al Ceravolo ha risollevato soprattutto moralmente la squadra allenata da Francesco Baldini rimasto soddisfatto dall’atteggiamento con cui i suoi giocatori hanno affrontato i giallorossi e si sono notati dei progressi evidenti anche sul piano del gioco.

Il Catania a Catanzaro ha avuto l’opportunità di far suoi i tre punti ma il “regalo” dell’arbitro ai giallorossi - ci riferiamo chiaramente al rigore inesistente - e il ritorno veemente della squadra di Calabro nella ripresa hanno impedito agli etnei di ottenere la prima vittoria esterna in campionato.

Adesso sullo slancio della buona prestazione del “Ceravolo”, il Catania non può mancare il successo al “Massimino” ma attenzione la Turris è una squadra di buona caratura tecnica e pure reduce dalla goleada di domenica scorsa a Vibo Valentia.

Nell’immediata vigilia del match, l’allenatore della Turris Bruno Caneo non nasconde la sua voglia di vincere al Massimino dove i campani si presenteranno al completo: «Siamo in crescita e i ragazzi hanno velocizzato il gioco, ma a Catania dovremo reggere sul piano della resistenza e ci sarà da soffrire parecchio».

Quello con i campani, è la seconda tappa del tour de force dei rossazzurri che si concluderà lunedì in casa del Picerno e a proposito del confronto con i rossoblu non si sa ancora dove si giocherà dal momento che al “Viviani” di Potenza sono in corso dei lavori.

LA POSSIBILE FORMAZIONE ETNEA. Baldini come al solito non si è sbilanciato alla vigilia ma punterà sicuramente sul suo amato 4-3-3. Il tecnico rossazzurro non potrà riproporre la squadra schierata a Catanzaro dovendo rinunciare a Piccolo squalificato e quasi sicuramente anche a Greco che si è ripreso a tempo record ma non ha svolto neanche un allenamento Il centrocampista è quindi tra in convocati. Forse sarebbe il caso di dare finalmente l’opportunità a Biondi di partire titolare. In avanti considerato che Ceccarelli non si è ancora ripreso tanto da non essere stato neanche convocato , oltre alla conferma di Russini sembra che Russotto dovrebbe di nuovo partire titolare.

C’é poi il solito dilemma della punta avanzata: si contendono il posto Sipos o Moro che fra l’altro a Catanzaro non è dispiaciuto. Altra scelta da effettuare riguarda il portiere: Stancampiano non si è ripreso del tutto ripreso e dovrebbe essere confermato Sala? Intanto per precauzione Baldini ha convocato anche il giovane portiere della Primavera Giorgio Coriolano, classe 2003: per lui è la prima chiamata stagionale in prima squadra. Conferma in blocco sul fronte difensivo. Quello con i campani è un test chiave in cui non basterà solo tanto impegno ma anche concretezza e tornare finalmente alla vittoria.

Ieri il Catania ha effettuato la rifinitura iniziata nel tardo pomeriggio quando su Torre del Grifo s’intravedeva ancora qualche timido raggio di sole che speriamo faccia la sua comparsa anche oggi al “Massimino” per illuminare gli etnei che hanno tanto bisogno di calore.



