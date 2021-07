Catania 25 convocati per il raduno di domani. Tanti giovani, poche novità

Domani, sabato, il Catania si radunerà in sede, a Torre del Grifo. Il tecnico Baldini ha convocato 25 giocatori, la lista formata dai tesserati sotto contratto e da alcuni giovani prelevati dalle formazioni Primavera e Under 17 che nell'ultima stagione sono state affidate agli ex calciatori di serie A Giovanni Marchese e Orazio Russo.

Ci sono poi un paio di elementi rientrati dai prestiti, come i difensori Pino (ha disputato il campionato Primavera con la Lazio) e Noce (era a Potenza) o come il centrocampista Frisenna (Licata) e Gatto (Cavese). Le due novità sono i portieri: Stancampiano arriva dal Livorno, nelle scorse ore è stato tesserato anche il giovane Michele Truppo che è cresciuto nella Paganese e di recente ha giocato in Promozione con Enna e Jonica S. Teresa Riva.

Ecco l'elenco diffuso dal Catania.

Portieri: Borriello Francesco (2005), Stancampiano Giuseppe (1987), Truppo Michele (2002);



Difensori: Albertini Alessandro (1994), Calapai Luca (1993), Claiton dos Santos Machado (1984), Giosa Antonio (1983), Noce Mario (1999), Pino Salvatore Simone (2002), Pinto Giovanni (1991), Sales Simone (1988), Silvestri Tommaso (1991), Zanchi Andrea (1991);



Centrocampisti: Dall'Oglio Jacopo (1992), Frisenna Giulio (2002), Le Mura Salvatore (2003), Maldonado Morocho Luis Alberto (1996), Rosaia Giacomo (1993);



Attaccanti: Ferreira da Silva Fonseca Reginaldo (1983), Gatto Alessandro (1994), Piccolo Antonio (1988), Russo Flavio (2004), Russotto Andrea (1988), Sarao Manuel (1989), Tropea Lorenzo (2004).

