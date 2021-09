Catania fuori dalla Coppa Italia: a Catanzaro i rossazzurri beccano un gol in pieno recupero

Il Catania perde all'ultimo istante il match di Catanzaro e i calabresi approdano agli ottavi di Coppa Italia. Un gol in pieno recupero di Monterisi, su una dormita generale della difesa, condanna i rossazzurri che nel primo tempo avevano sfiorato il vantaggio con una punizione di Piccolo, per la prima volta titolare in questa stagione, e nella ripresa avevano creato altre occasioni propizie con Ceccarelli, Ropolo, Zanchi.

Interessante il duello tra Bombagi, ex rossazzurro ora al Catanzaro, e il portiere etneo Sala autore di parate importanti alla prima gara in assoluto con la maglia del Catania dopo tanta panchina.Domenica il Catania torna a giocare in campionato e alle 14,30 riceverà il quotato Bari.

CATANZARO-CATANIA 1-0

MARCATORE Monterisi 47' st.

CATANZARO (3-5-2) Nocchi 6,5; De Santis 6, Monterisi 7, Gatti 6; Bearzotti 6 (50' st Rolando sv), Ortisi 5,5 (10' st Vazquez 6), Welbeck 6,5, Risolo 6,5 (1' st Verna 6), Tentardini 5,5; Cianci 6 (34' st Curiale sv), Bombagi 6,5 (50' st Vandeputte sv). All. Calabro 6

CATANIA (4-3-3) Sala 7; Albertini 6, Monteagudo 6, Ropolo 6, Zanchi 6,5 (30' st Pinto sv); Izco 6, Cataldi 6 (30' st Bianco sv), Greco 6; Piccolo 6 (11' st Ceccarelli 6,5), Moro 5,5 (11' st Sipos 5,5), Biondi 6 (15' st Rosaia 6). All. Baldini 6

ARBITRO Vergaro di Bari 6

NOTE Paganti 620, incasso non comunicato. Ammoniti Welbeck e Cianci. Angoli 5-6. Rec. 0'; 6'.



