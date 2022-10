Cavalieri e amazzoni di otto Nazioni in gara alla 37ª Coppa degli Assi

Il Centro Equestre del Mediterraneo di Ambelia a Militello Val di Catania sta vivendo un secondo fine settimana all'insegna della grande equitazione, grazie alla 37ª edizione della Coppa degli Assi. Lo storico concorso internazionali di salto ostacoli, organizzato dall'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia e promosso dalla Regione Siciliana con il supporto tecnico di Fieracavalli, dopo le prime gare del 22, 23, 24 e 25 settembre, sta continuando a regalare spettacolo da giovedì scorso con la seconda e conclusiva tappa che sta vedendo confrontarsi binomi in rappresentanza di ben 8 Nazioni: Algeria, Austria, Belgio, Colombia, Francia, Germania, Irlanda e Italia.

Coppa degli Assi: Francesco Correddu vincitore CSI3 H145

Intanto tra le gare più impegnative di ieri, la Longines Ranking Points “D” H 145 vinta da Francesco Correddu in sella a Necofix, che si è svolta sotto la firma dell’Università di Messina. Il polo didattico è impegnato tutto l’anno in progetti di collaborazione volti ad aumentare l’offerta formativa per gli iscritti, in campo equestre diversi sono sviluppati proprio con l’Istituto Incremento Ippico.

Il Rettore dell'Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea premia Francesco Correddu

<Dal punto di vista didattico e di formazione - spiega il prof. Salvatore Cuzzocrea, Rettore dell’Università di Messina - il Centro Equestre può offrire ai nostri studenti sia la conoscenza sul campo dei concorsi ippici internazionali che quella legata al mondo allevatoriale e di tutela delle razze come il Purosangue Orientale>.

Coppa degli Assi: premiazione del CSIY H15 anni 115 Una veduta della Tenuta di Ambelia

Oggi si continua con la possibilità di assistere a competizioni di altissimo livello tecnico, mentre c'è grande attesa per l'appuntamento di domani alle 12 con il 37° Gran Premio Coppa degli Assi che prevede due manche di H 1.50, ideate dallo "Chef de Piste" Uliano Vezzani e che mette in palio un montepremi di 52mila euro. L’importanza della gara - che dal 1976 ha visto concorrere nomi del calibro dell’azzurro Raimondo D’Inzeo, del fuoriclasse brasiliano Nelson Pessoa, del francese Michel Robert o ancora dell’austriaco Anton Martin Bauer – conferma nella 37ª edizione il ritrovato prestigio sportivo con una rosa di iscritti noti al concorso, tra cui spiccano i nomi di Emanuele Gaudiano, Roberto Previtali e Simone Coata.

