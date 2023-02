Cbf, infondata la notizia Ancelotti nuovo ct Seleçao

ROMA, 10 FEB - "La Confederazione calcistica brasiliana (Cbf) informa che è infondata la notizia diffusa questo venerdì, secondo cui l'allenatore del Real Madrid, l'italiano Carlo Ancelotti, è il nuovo tecnico della Seleçao". Con questo comunicato la Federcalcio cinque volte campione del mondo smentisce di avere intenzione di ingaggiare Carlo Ancelotti come nuovo ct della nazionale oroverde, voce diffusa o ripresa da vari media del paese. Al punto che oggi, in conferenza stampa a Rabat, dove domani si gioca la finale del Mondiale per club Real Madrid-Al Hilal, ad Ancelotti è stato chiesto un commento. La risposta del tecnico è stata che "ho un contratto con il Real fino a giugno del 2024". "Il presidente della federazione Enaldo Rodrigues - prosegue la nota della Cbf - ribadisce quanto detto mercoledì scorso in occasione dei sorteggi della Coppa del Brasile. In quella occasione aveva detto di lasciar perdere le voci, spiegando che il tema sarà trattato in modo trasparente e che il nome del tecnico scelto sarà annunciato al momento opportuno".

